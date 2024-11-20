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لبنان

اليوم.. كلمة مرتقبة لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:33
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أعلن "حزب الله" أن الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم سيُلقي خطاباً، اليوم الأربعاء.
 
وكان من المفترض أن يلقي قاسم خطابه، أمس الثلاثاء، وفق ما أعلن "حزب الله"، لكن الأخير أعلن تأجيل الكلمة إلى وقتٍ لاحق.
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لبنان

نعيم قاسم

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