دريان استقبل رستم في دار الفتوى

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب احمد رستم وجرى البحث في الشؤون الوطنية والعدوان الإسرائيلي على لبنان، بالإضافة الى القضايا المعيشية والحياتية. (الوكالة الوطنية للإعلام)