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لبنان

دريان استقبل رستم في دار الفتوى

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:32
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب احمد رستم وجرى البحث في الشؤون الوطنية والعدوان الإسرائيلي على لبنان، بالإضافة الى القضايا المعيشية والحياتية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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