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لبنان

من جنوب لبنان.. ماذا أعلن مسؤول إسرائيليّ؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 06:19
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصل الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل يوم غدٍ الخميس، وذلك في إطار محاولات التوصُّل إلى تسوية بين إسرائيل و"حزب الله".
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بدوره، زعم قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيليّ اللواء أوري غوردين خلال زيارة له إلى جنوب لبنان إنّ "إسرائيل حقّقت إنجازات جيدة جداً حتى الآن في لبنان"، مشيراً إلى أن الهدف هو تهيئة الظروف لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم بأمان.
 
 
 

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