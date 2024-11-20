من جنوب لبنان.. ماذا أعلن مسؤول إسرائيليّ؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصل الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل يوم غدٍ الخميس، وذلك في إطار محاولات التوصُّل إلى تسوية بين إسرائيل و"حزب الله".

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