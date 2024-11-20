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لبنان

وحدة الكوارث في ساحل الزهراني تواصل دعم الصامدين وتتابع أوضاع النازحين

Lebanon 24
20-11-2024 | 06:27
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تابعت ادارة وحدة الكوارث والازمات في اتحاد بلديات ساحل الزهراني، باشراف مسؤول الوحدة سلام بدر الدين، إرسال  المساعدات وايصالها للسكان الصامدين في قرى القضاء وبلداته. 

وأشار بدر الدين الى ان "العمل جار في محافظة الجنوب في سرايا صيدا لمتابعة وضع النازحين في مراكز الإيواء وخارجها، وفي قرى الصمود". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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