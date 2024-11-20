استهداف قائدين من "حزب الله" في الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، أن طائرات سلاح الجو، اغتالت يوم الأحد، قائد العمليات وقائد نظام الصواريخ المضاد للدروع في القطاع الساحلي لحزب الله.

وذكر الجيش الإسرائيليّ أن الشخصين المستهدفين كانا مسؤولين عن تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، موضحاً أن "استهداف القياديين المُشار إليهما يشكل ضرراً آخر لقدرة حزب الله على تعزيز وتنفيذ عمليات جديدة ضد العمق الإسرائيلي".

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وزعم جيش العدو أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أكثر من 100 هدفٍ في لبنان خلال اليوم الأخير، مُدعياً أنه من بين الأهداف التي تمّت مهاجمتها، منصات إطلاق صواريخ وقاذفات جاهزة بالإضافة مبستودعات ومقرّات قيادة.