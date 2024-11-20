وزير الدفاع التقى الاب بوعبود: شهداء الجيش ابطال

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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، رئيس المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود ، على رأس وفد اطلعه على نشاطات المعهد وللتهنئة بعيد الإستقلال.واكد الأب بو عبود ان" هذا الاستقلال يطل هذا العام منقوصا بفراغ سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية وسط حرب صعبة يشنها العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مشددا على ان "تضحيات الجيش اللبناني وجهوده المستمرة في حماية الوطن وصون أمنه هي موضع فخر واعتزاز لكل لبناني".الوزير سليم شكر الأب بوعبود والوفد المرافق على الزيارة، ولفت الى "التحديات والتضحيات في هذه الظروف التي يمر بها وطننا "،مشددا على "دور الجيش الثابت بمبادئه الوطنية، مقدما على مذبح الوطن الشهيد تلو الاخر في سبيل حماية لبنان وسيادته وامنه، ابطالا اوفياء للقسم الذي رددوه وما تراجعوا يوماً رغم التحديات والظروف الصعبة".