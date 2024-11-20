بري تابع ملف وقف إطلاق النار مع هوكشتاين.. وبحث مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية الاوضاع الراهنة

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ورداً على سؤال حول النقاط العالقة والخطوات التالية، قال:" اعتقد ان ما سأقوله يمكن ان يخيب ظنكم انني لن اعلن عن مسار التفاوض علناً وما هي هذه النقاط، لقد كنت هنا وانجزنا تقدماً وكما قلت اذا انجزنا هذا التقدم سوف انتقل الى اسرائيل استناداً الى محادثاتي هنا وسنرى ما سنقوم به، هنالك تقدم وهنالك رئيس جديد وسنعمل مع الادارة الجديدة وسنبحث هذه الامور مع الرئاسة الجديدة وسيكونون على علم بكل ما نقوم به وكما قال الرئيس بايدن سيكون هنالك انتقال نظامي للسلطة ولا اعتقد ان ذلك مشكلة".الرئيس نبيه بري تابع أيضا تطورات الاوضاع السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول .وتحدث السفير البريطاني كاول تحدث بعد اللقاء، حيث قال:" أريد فقط أن أقول إننا عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا مع دولة الرئيس نبيه بري للتو وقد قمت بهذه الزيارة لأسباب خاصة تتعلق بالشرق الأوسط، ونحن رسميًا نعمل جنبًا إلى جنب مع لبنان للقيام بكل شيء يمكننا في هذه اللحظة الحرجة أن نساعد ونتابع جهود وقف إطلاق النار عن كثب في لبنان وعلى رأس ذلك دعمنا لقوى الجيش اللبناني وعقدنا اجتماعا جيدا للغاية مع قائد الجيش".كما إستقبل الرئيس بري سفيرة السويد في لبنان جيسيكا سفاردستروم في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان.ولمناسبة عيد الاستقلال تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري برقيه تهنئة من رئيس مجلس الدوما في جمهورية روسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين أكد فيها على استمرار الحوار والتعاون بين برلماني البلدين لتعزيز التعاون الروسي اللبناني لمصلحه مواطني البلدين .على صعيد آخر دعا دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الإثنين المقبل الواقع فيه 25 تشرين الثاني 2024 الساعة 12 ظهراً.