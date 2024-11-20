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لبنان

مناشدة لتصريف مياه الأمطار من أمام مدرسة في دير عمار

Lebanon 24
20-11-2024 | 09:08
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تسبب هطول الأمطار بغزارة في بلدة دير عمار ـ المنية الى تجمع المياه أمام مدرسة عبد الهادي الرسمية للصبيان وفي الشوارع القريبة منها، ما أعاق بشكل كبير حركة دخول الأساتذة والطلاب إلى المدرسة وخروجهم منها، الأمر الذي دفع إدارة المدرسة والأهالي إلى مناشدة المسؤولين المساعدة في تصريف المياه ومعالجة المشكلة التي تكرر مع كل هطول للأمطار.
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