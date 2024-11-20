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لبنان

موقف إماراتي أردني أكّد على وحدة لبنان وسيادته

Lebanon 24
20-11-2024 | 09:35
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بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بخاصة في المجالات التنموية وغيرها من الجوانب التي تعزز آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين على مختلف المستويات.
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ووصل العاهل الأردني إلى العاصمة أبوظبي اليوم في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات, على ما ذكرت وكالة الانباء الاردنية "بترا".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين في هذا السياق "أهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع ولبنان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الدعم الإنساني الكافي لهم".

كما شددا على" الموقف الإماراتي الأردني الثابت تجاه الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني الشقيق".

وأكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وملك الأردن "ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط والذي يهدد أمنها واستقرارها إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع".

كما أكد الجانبان "حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة". 

لبنان

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