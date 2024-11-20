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لبنان

قائد الجيش التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

Lebanon 24
20-11-2024 | 09:42
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

ثمّ استقبل الأميرال Edward Ahlgren كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.
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كما استقبل الامين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري وتناول البحث شؤونًا مختلفة.
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