"حدث أمنيّ صعب"... ما الذي يحصل مع الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان؟



Advertisement دارت إشتباكات عنيفة بين عناصر "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، خلال مُحاولات قوّات إسرائيليّة التقدّم على محوريّ طير حرفا - مجدل زون ومحور عين الزرقا عند أطراف علما نحو شمع والبياضة.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية في هذا السياق عن "حدث أمنيّ صعب" مع الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان.

وأشارت إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيليّ جراء هذا الحدث الأمني إلى 4.