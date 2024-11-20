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لبنان

"حدث أمنيّ صعب"... ما الذي يحصل مع الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 09:41
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دارت إشتباكات عنيفة بين عناصر "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، خلال مُحاولات قوّات إسرائيليّة التقدّم على محوريّ طير حرفا - مجدل زون ومحور عين الزرقا عند أطراف علما نحو شمع والبياضة.
 
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وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية في هذا السياق عن "حدث أمنيّ صعب" مع الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان.
 
 
وأشارت إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيليّ جراء هذا الحدث الأمني إلى 4.
 
 
 
 

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