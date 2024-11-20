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لبنان

عثمان استقبل قائد المجموعة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الشرطة الفرنسية

Lebanon 24
20-11-2024 | 10:36
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم ، قائد المجموعة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الشرطة الفرنسية (RAID) غيوم كاردي يرافقه ملحق الأمن الداخلي لدى السّفارة الفرنسية إريك أوتشيني.
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