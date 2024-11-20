كتلٌ قطبيّة شديدة البرودة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان يوم الأحد

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نشر المُتخصص بالأحوال الجوية الأب إيلي خنيصر تقريراً عن وضع الطقس في لبنان والمنطقة ليومَي الخميس والجمعة 21 و22 تشرين الثاني 2024، وجاء فيه:بعد ان تأثر لبنان منتصف ليل الاحد الماضي بمنخفض جوّي غزير الامطار ترافق مع عواصف رعدية وتساقط محلي للبرَد، يميل الطقس الى التحسن اعتبارا من يوم الخميس 21 ت٢، وذلك بسبب نشاط المرتفع الشبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية، الامر الذي سيغيّر مجرى الرياح من غربية الى جنوبية شرقيه دافئة وجافة خلال يومي الخميس مساء ولغاية السبت مساء، فترتفع درجات الحرارة بمعدل 3-4 درجات.وسوف يتمدد المنخفض الايسلاندي نحو شرق اوروبا صباح الاحد ويستقطب نحو موضع تمركز ضغطه المنخفض، كتلاً قطبية شديدة البرودة فتسيطر على تركيا واليونان والبحر الاسود، لتتوجه الرياح الشمالية الجليدية، مساء الاحد، نحو سوريا ولبنان بشكل عمودي فتنخفض درجات الحرارة بشكل حاد وسريع ضمن رياح شمالية غربية الى شمالية تصل سرعتها بين 55 و 80 كم في الساعة، علماً انّ حالة عدم استقرار ستسبق دخول الموجة الباردة اي خلال يوم الاحد قبل الظهر ولغاية ساعات المساء تقريباً مصحوبة بأمطار غزيرة وصواعق وعواصف رعدية وحبّات برَد قد تساهم بارتفاع منسوب المياه على الطرقات.تستمر سيطرة الاجواء الباردة على لبنان خلال يومي الاثنين والثلاثاء وحيث يتوفر عامل الرطوبة قد تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على الجبال المتوسطة.طقس يوم الخميس غائم جزئياً ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من صباح الجمعة.الحرارة على الساحل ليوم الخميس 22 نهاراً و 17 ليلاًفي البقاع: 18 نهاراً و 07 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 07 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 08 نهاراً و 01 ليلاًالرياح: جنوبية غربية تتحول الى جنوبية شرقية، سرعتها 10 الى 55 كم في الساعة، لتعود وتشتد يومي الاحد والاثنينالضغط الجوّي: 1022 hpaالرطوبة: 70%حالة البحر : منخفض ارتفاع الموجحرارة المياه 23 درجة.