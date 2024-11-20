أعلن حزب الله في بيان أنّه شن عند الساعة 06:00 من مساء أمس الثلاثاء 19-11-2024، هجوما جويا بسربٍ من المسيرات الانقضاضيّة على قاعد أييليت (مقر قيادي مستحدث للفرقة 91) غرب مستوطنة أييليت هشاحر، وأصابت أهدافها بدقة.

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