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لبنان

بسربٍ من المسيّرات.. هجوم جديد لـ"الحزب"

Lebanon 24
20-11-2024 | 10:40
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أعلن حزب الله في بيان أنّه شن عند الساعة 06:00 من مساء أمس الثلاثاء 19-11-2024، هجوما جويا بسربٍ من المسيرات الانقضاضيّة على قاعد أييليت (مقر قيادي مستحدث للفرقة 91) غرب مستوطنة أييليت هشاحر، وأصابت أهدافها بدقة.
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