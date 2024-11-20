وزارة الصحة: 5 شهداء في قضاء صور

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص.

كذلك، أدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة القليلة إلى استشهاد شخص.