أوضاع النازحين في الكورة بين كرم ونهرا

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه، في سرايا طرابلس، عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، يرافقه منسق منطقة الكورة في حزب "القوات اللبنانية" رشاد نقولا.



وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون اجتماعية ومعيشية تهم أبناء الكورة والشمال. كما تم عرض أوضاع النازحين في الكورة والشؤون المتعلقة بتنظيم أمورهم على الصعد كافة، للتمكن من تأمين الحاجات والمستلزمات الضرورية لهم.

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