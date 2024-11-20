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لبنان

عن إتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان... ماذا قالت صحيفة أميركيّة؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 10:54
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أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنّ "فشل إسرائيل في الحدّ من تهديد صواريخ "حزب الله" القصيرة المدى ضغط على حكومتها للموافقة على وقف إطلاق النار".
 
 
وقالت "نيويورك تايمز" إنّ "الإتّفاق المحتمل بشأن وقف إطلاق النار يعتمد على نسخة مطوّرة من قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب 2006".
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