البلدات الجنوبيّة في مرمى العدوان الإسرائيلي.. إليكم آخر المستجدات

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات إستهدف خلالها عدد كبير من المناطق الجنوبيّة.



وطالت الغارات حتى الساعة، المناطق التالية: حانين،القوزح، عيتا الشعب، ديرقانون النهر، كفرشوبا، الماري، الخيام، قدموس، طورا، العباسية، كفردونين،الناقورة، حامول، البياضة، المنصوري، سهل القليلة - رأس العين، جويا، معركة، القليلة، دبعال، العباسية، مجدل زون، المالكية، الحنية والبازورية، إبل السقي، جديدة مرجعيون، القليعة، برج الملوك وسهل مرجعيون.

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