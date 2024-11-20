Advertisement

لبنان

البلدات الجنوبيّة في مرمى العدوان الإسرائيلي.. إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
20-11-2024 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1281282-638677261583136393.jpeg
Doc-P-1281282-638677261583136393.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات إستهدف خلالها عدد كبير من المناطق الجنوبيّة.

وطالت الغارات حتى الساعة، المناطق التالية: حانين،القوزح، عيتا الشعب، ديرقانون النهر، كفرشوبا، الماري، الخيام، قدموس، طورا، العباسية، كفردونين،الناقورة، حامول، البياضة، المنصوري، سهل القليلة - رأس العين، جويا، معركة، القليلة، دبعال، العباسية، مجدل زون، المالكية، الحنية والبازورية، إبل السقي، جديدة مرجعيون، القليعة، برج الملوك وسهل مرجعيون. 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:02 | 2024-11-20
16:57 | 2024-11-20
16:52 | 2024-11-20
16:22 | 2024-11-20
16:22 | 2024-11-20
16:03 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24