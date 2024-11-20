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لبنان

أين هوكشتاين الآن ومن سيلتقي الليلة؟ معلومات جديدة

Lebanon 24
20-11-2024 | 12:24
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ذكرت قناة "العربيّة"، اليوم الأربعاء، أنَّ المُوفد الأميركي آموس هوكشتاين وصل إلى إسرائيل قادماً من لبنان، حيث سيلتقي وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر هذه الليلة.
 
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وذكرت القناة أنه من المُفترض أن يلتقي هوكشتاين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم غدٍ الخميس.
 
في المقابل، نقلت قناة "الحدث" عن مصادر ديبلوماسية قولها إن هوكشتاين ورئيس مجلس النواب نبيه بري توصلا خلال لقاءين تم عقدهما أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء إلى خلاصة إيجابيّة لتطبيق القرار 1701.
 
وأوضحت "الحدث" أنهُ من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتمسك بنص صريح حول حقها بالرد على أي خرق، مشيرة إلى أن "الاتفاق ممكن خلال أسبوع بحل عقدتي الدفاع عن النفس ولجنة الرقابة الدولية".
 

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