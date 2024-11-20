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لبنان

هذه حصيلة الغارات على صور خلال الساعات الماضية

Lebanon 24
20-11-2024 | 12:35
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أشار رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، مساء اليوم الأربعاء، الى أن "حصيلة الاصابات في الاعتداءات الاسرائيلية خلال الساعات الماضية على قرى القضاء، بلغت 5 شهداء و29 جريحا: شهيدان في بلدة معركة وشهيدان في بلدة حوش صور وشهيد في بلدة القليلة وجرح 29 شخصا في قرى قضاء صور".
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