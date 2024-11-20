هذه حصيلة الغارات على صور خلال الساعات الماضية

أشار رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، مساء اليوم الأربعاء، الى أن "حصيلة الاصابات في الاعتداءات الاسرائيلية خلال الساعات الماضية على قرى القضاء، بلغت 5 شهداء و29 جريحا: شهيدان في بلدة معركة وشهيدان في بلدة حوش صور وشهيد في بلدة القليلة وجرح 29 شخصا في قرى قضاء صور".

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