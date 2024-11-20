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لبنان

قيومجيان: هوكشتاين لا يفاوض بل ينقل أجوبة حزب الله لإسرائيل

Lebanon 24
20-11-2024 | 12:58
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أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ريشار قيومجيان، مساء اليوم الأربعاء، إلى انّ "نعيم قاسم يقول إنه سيلتزم بالطائف بالتالي عليه تسليم سلاحه للجيش اللبناني".

وعن دور الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، أوضح قيومجيان عبر قناة "الحدث" أنّ "هوكشتاين لا يفاوض بل ينقل أجوبة حزب الله لإسرائيل".
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وتوجّه بسؤال لحزب الله، قائلاً "هل تغيرت أهدافه من إلغاء إسرائيل لمنعها من تحقيق أهدافها؟".

تابع: "عن اي انتصار يتحدث نعيم قاسم على وقع القتل والتدمير والنزوح"، مضيفاً "الشعب اللبناني لن يقبل بعد اليوم بمعادلة جيش وشعب ومقاومة". (الحدث)
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