قيومجيان: هوكشتاين لا يفاوض بل ينقل أجوبة حزب الله لإسرائيل

قيومجيان ع

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وعن دور الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، أوضحبر قناة "الحدث" أنّ "هوكشتاين لا يفاوض بل ينقل أجوبة حزب الله لإسرائيل".وتوجّه بسؤال لحزب الله، قائلاً "هل تغيرت أهدافه من إلغاء إسرائيل لمنعها من تحقيق أهدافها؟".تابع: "عن اي انتصار يتحدث نعيم قاسم على وقع القتل والتدمير والنزوح"، مضيفاً "الشعب اللبناني لن يقبل بعد اليوم بمعادلة جيش وشعب ومقاومة". (الحدث)