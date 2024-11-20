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لبنان

الجميل بحث مع لودريان في آخر التطورات حول مساعي وقف اطلاق النار

Lebanon 24
20-11-2024 | 12:55
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التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، وجرى بحث في آخر التطورات حول المساعي الجارية للتوصل إلى حلّ يوقف النار وينهي الوضع القائم.

 
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ووفقاً لبيان صادر عن "الكتائب"، شدد الجميل أمام مضيفه أن "أي اتفاق لا يضمن استعادة لبنان لكامل سيادته ويحصر السلاح بيد الجيش هو أمر مرفوض، ومن غير المسموح أن توضع على الطاولة مصالح إسرائيل وحزب الله فيما مصلحة لبنان الدولة غائبة عن المباحثات الجارية".
وأكد أن "القرارات المصيرية التي تناقش اليوم، يجب أن يطّلع عليها الشعب اللبناني بشكل صريح وأن يوافق عليها قبل إقرارها وليس أن يتفرد بها الطرف الذي أخذ لبنان إلى الحرب من دون موافقة أبنائه ويحاول اليوم أن يصادر قرارهم".
وشدد على أن "من حق الشعب اللبناني بعد كل المآسي التي مر فيها، أن يعيش في وطن يكون سيدا وحرا يتساوى فيه الجميع تحت سقف القانون والدستور، وهو أمر غير قابل للمساومة".
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