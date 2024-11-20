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لبنان
بمناسبة "يوم العلم".. هكذا بدا المشهد في السرايا الحكوميّ (صورة)
Lebanon 24
20-11-2024
|
13:40
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رفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلاماً فوق السرايا الحكوميّ، لمناسبة عيد العلم.
وفي هذا الاطار كتب الأمين العام القاضي محمود مكيه عبر منصة" اكس": "للعُلى للعَلَم... ويَبقى لبنان"، ناشرا صورة للسرايا والعلم يرفرف فوق ساريتها".
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