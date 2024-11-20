بمناسبة "يوم العلم".. هكذا بدا المشهد في السرايا الحكوميّ (صورة)

رفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلاماً فوق السرايا الحكوميّ، لمناسبة عيد العلم.

وفي هذا الاطار كتب الأمين العام القاضي محمود مكيه عبر منصة" اكس": "للعُلى للعَلَم... ويَبقى لبنان"، ناشرا صورة للسرايا والعلم يرفرف فوق ساريتها".