Advertisement

لبنان

بمناسبة "يوم العلم".. هكذا بدا المشهد في السرايا الحكوميّ (صورة)

Lebanon 24
20-11-2024 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1281323-638677322168871789.jpg
Doc-P-1281323-638677322168871789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلاماً فوق السرايا الحكوميّ، لمناسبة عيد العلم.
 
وفي هذا الاطار كتب الأمين العام القاضي محمود مكيه عبر منصة" اكس": "للعُلى للعَلَم... ويَبقى لبنان"، ناشرا صورة للسرايا والعلم يرفرف فوق ساريتها".
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
معلومات "لبنان24": لا صحة للكلام عن اغتيال القياديّ في حركة "حماس" جهاد طه بغارة مُخيم البص
lebanon 24
21/11/2024 02:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة قائد لواء غولاني بجروح بعدما فتح عناصر "حزب الله" النار عليه جنوبي لبنان
lebanon 24
21/11/2024 02:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معركة جنوبي لبنان
lebanon 24
21/11/2024 02:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أحياء اختفت معالمها.. لبنانيون يلملمون "ذكريات بلدات مدمرة"
lebanon 24
21/11/2024 02:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

يوم العلم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:02 | 2024-11-20
16:57 | 2024-11-20
16:52 | 2024-11-20
16:22 | 2024-11-20
16:22 | 2024-11-20
16:03 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24