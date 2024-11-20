إجراءات مشدّدة.. ماذا يجري داخل مرفأ بيروت؟

قال مدير مرفأ بيروت عُمر عيتاني إن "إدارة المرفأ تتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمُراقبة المعابر البحريّة".

وفي حديثٍ عبر قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، ذكر تامر أن هناك إجراءات تفتيش مُشددّة من قبل مخابرات الجيش داخل المرفأ.