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لبنان

في كفردونين.. استهداف الهيئة الصحية وسقوط شهداء وجرحى

Lebanon 24
20-11-2024 | 14:48
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي واصل خرق القوانين الدولية والأعراف الانسانية وشنّ غارة استهدفت نقطة تموضع لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني في بلدة كفردونين، ما أدّى إلى استشهاد مسعف وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. 
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