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لبنان

من وحدة "ماجلان".. مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان وهذه هويته (صورة)

Lebanon 24
20-11-2024 | 15:09
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، مقتل جندي من وحدة "ماجلان"في معارك جنوب لبنان.

ويدعى إيتان بن عامي من مدينة القدس ويبلغ من العمر 22 عاما.
وبمقتل الجندي في جنوب لبنان، ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 801 ضابط وجندي، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي. (روسيا اليوم) 
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