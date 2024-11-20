عند مداخل بلدة شمالية.. من أوقفت "المخابرات"؟

أوقفت دورية من مخابرات الجيش السوري "م.ا" على متن دراجته النارية أثناء قيامه بتصوير عبر هاتفه الخليوي مداخل ومخارج بلدة بكمرا - راسمسقا في قضاء الكورة.



وذكرت المعلومات أنه تمّ اقتياد الشخص المذكور للتوسع في التحقيق.

Advertisement