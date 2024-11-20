Advertisement

لبنان

عند مداخل بلدة شمالية.. من أوقفت "المخابرات"؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 15:36
A-
A+
Doc-P-1281357-638677391843918974.jpg
Doc-P-1281357-638677391843918974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دورية من مخابرات الجيش السوري "م.ا" على متن دراجته النارية أثناء قيامه بتصوير عبر هاتفه الخليوي مداخل ومخارج بلدة بكمرا - راسمسقا في قضاء الكورة.

وذكرت المعلومات أنه تمّ اقتياد الشخص المذكور للتوسع في التحقيق.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معركة جنوبي لبنان
lebanon 24
21/11/2024 02:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك لبنان
lebanon 24
21/11/2024 02:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا موجودة في جنوب لبنان لهدف واضح وهو إعادة سكان الشمال لبيوتهم بأمان
lebanon 24
21/11/2024 02:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تقرير أولي عن معارك قاسية بين قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
21/11/2024 02:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:02 | 2024-11-20
16:57 | 2024-11-20
16:52 | 2024-11-20
16:22 | 2024-11-20
16:22 | 2024-11-20
16:03 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24