في معركة.. إليكم ما حصل مع مختار البلدة

انتشل مختار بلدة معركة، أحمد خليل، مع شخص آخر، وهما على قيد الحياة، بعد سلسلة الغارات التي استهدفت البلدة. وقد أُصيبا بجروح طفيفة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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