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لبنان

في معركة.. إليكم ما حصل مع مختار البلدة

Lebanon 24
20-11-2024 | 16:22
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انتشل مختار بلدة معركة، أحمد خليل، مع شخص آخر، وهما على قيد الحياة، بعد سلسلة الغارات التي استهدفت البلدة. وقد أُصيبا بجروح طفيفة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. 
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أحمد خليل

معركة

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