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لبنان

آخر ما كشفته الإستخبارات الأميركية عن "حزب الله".. مفاجأة جديدة!

Lebanon 24
20-11-2024 | 16:57
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أقرّت وكالات استخبارات أميركية، بناءً على واقعٍ ميداني، أن اتفاق وقف إطلاق النار يظل أفضل فرصة لـ"عودة الإسرائيليين إلى الشمال" (شمالي فلسطين المحتلة)، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز " الأميركية.
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هذا الاعتراف أتى مع تأكيد مسؤولين أميركيين أنّ إسرائيل فشلت في القضاء على الصواريخ قصيرة المدى التي يطلقها حزب الله في اتجاه مستوطنات الشمال.

وشدّد المسؤولون الأميركيون على أنّه "طالما استمر إطلاق الصواريخ، فإن الحملة الإسرائيلية غير قادرة على تحقيق أحد أهدافها الرئيسية"، وهو "تأمين الشمال  حتى يتمكّن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة"، وفق تعبير الصحيفة.

وأشار المسؤولون إلى أنّ فشل إسرائيل في "الحد من تهديد الصواريخ قصيرة المدى" أدى إلى فرض ضغوط على حكومتها لتبني وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية "مؤقتاً على الأقل".

في مقابل فشل إسرائيل، فقد قال مسؤولون أميركيون إن "حزب الله لم ينشر بعد بشكل كامل ما بين عشرين إلى أربعين ألف مقاتل"، على الرغم من العمليات والكمائن النوعية التي تنفذها المقاومة عند الحدود متصديةً لقوات الاحتلال وموقعةً خسائر كبيرة في صفوفها.

وأثار ذلك مخاوف المسؤولين الأميركيين من أنّ "حزب الله يستعدّ لشنّ حملة حرب عصابات طويلة الأمد ضد القوات الإسرائيلية، وخاصة في جنوب لبنان"، وفق ما نقلت "نيويورك تايمز".

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في المنطقة الشمالية انتقادها، بشدة، عمليات الجيش الإسرائيلي، مطالبةً "هيئة الأركان العامة" بوقف التوغلات جنوب لبنان. (الميادين نت)
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