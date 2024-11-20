أميركا توضح: ذهبنا إلى الحل الدبلوماسي في لبنان بعد إضعاف "الحزب"

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اعتبرت الحكومة الأميركية أن إسرائيل حققت بعض الأهداف المهمة في حربها ضد حزب الله وأن نهاية الحرب قد تكون قريبة، مشيرة إلى أنّ إسرائيل على مدار الشهرين الماضيين، كانت فعالة جدا في تطهير البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود، ولهذا السبب نعتقد أننا في المكان الذي يمكننا فيه التوصل إلى حل دبلوماسي الآن.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي في واشنطن الأربعاء: "ما رأيناه هو أن إسرائيل حققت عددا من الأهداف المهمة".يأتي ذلك بالتوازي مع وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لتقارير إعلامية.ومن المتوقع أن يقدم مسودة اتفاق أميركية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. (سكاي نيوز)