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لبنان

ثلاث غارات إستهدفت حارة حريك فجراً

Lebanon 24
20-11-2024 | 23:09
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بدأ طيران العدو الإسرائيلي منذ الثالثة من فجر اليوم بشن غارات على الضاحية الجنوبية ، وسط تحليق منخفض جدا لمسيرة معادية فوق أجوائها.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات استهدفت حارة حريك وتسببت بتدمير عدد من المباني.
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واذ يسود الهدوء الحذر منطقة الضاحية في هذه الأثناء الا ان التحليق المسير ما زال في الاجواء.

 
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