ثلاث غارات إستهدفت حارة حريك فجراً

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بدأ طيران العدو الإسرائيلي منذ الثالثة من فجر اليوم بشن غارات على الضاحية الجنوبية ، وسط تحليق منخفض جدا لمسيرة معادية فوق أجوائها.وشن الطيران المعادي ثلاث غارات استهدفت حارة حريك وتسببت بتدمير عدد من المباني.واذ يسود الهدوء الحذر منطقة الضاحية في هذه الأثناء الا ان التحليق المسير ما زال في الاجواء.