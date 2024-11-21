من لبنان.. مسيّرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية صباحًا

كشف المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن أن "القوات الجوية رصدت هدفًا جويًا عبر الحدود".



ودوت صفارات الإنذار في نهاريا ورأس الناقورة إثر رصد تسلل الطائرة المسيرة.

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وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنّ مبنى في نهاريا قد تضرّر نتيجة سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.