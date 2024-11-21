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لبنان

من لبنان.. مسيّرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية صباحًا

Lebanon 24
21-11-2024 | 00:10
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كشف المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن أن "القوات الجوية رصدت هدفًا جويًا عبر الحدود".

ودوت صفارات الإنذار في نهاريا ورأس الناقورة إثر رصد تسلل الطائرة المسيرة.
 
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وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنّ مبنى في نهاريا قد تضرّر نتيجة سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.

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