في فرنسا.. المكاري يشارك في مؤتمر لحماية الصحافيين

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غادر وزير الإعلام زياد المكاري لبنان متجهاً إلى فرنسا، للمشاركة في مؤتمر لحماية الصحافيين من تنظيم "البرنامج الدولي الحكومي لتنمية الاتصال" IPDC التابع لمنظمة "اليونيسكو".ومن المقرّر أن يلقي الوزير المكاري كلمة لبنان هناك، وأن يسلّط الضوء على خطورة ما تقوم به إسرائيل، لناحية الاستهداف الممنهج للجسم الإعلامي اللبناني.