إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:



🔸برج الشمالي

🔸معشوق

🔸الحوش



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم… pic.twitter.com/azcV4Ko8K3