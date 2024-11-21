"حزب الله" يدخل اسلحة جديدة الى الميدان

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أكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" استخدم في الايام الماضية اسلحة جديدة في اطار الحرب الحاصلة بينه وبين اسرائيل وبالتوازي مع المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة الاميركية.وبحسب المصادر فإن "حزب الله" كشف عن هذه الاسلحة عبر الاعلام الحربي في بعض الاحيان، وفي احيان اخرى اعتمد على تحقيقات اسرائيل في بعض الاستهدافات في العمق.وترى المصادر ان الحزب تقصد اظهار هذه الاسلحة خلال مرحلة التفاوض كي يكون لها تأثير على مسار المفاوضات وان كان هذا التأثير محدوداً..