هوكشتاين يستوعب الاعتراضات ولا اشتباك مع بري

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بدا لافتا ان الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين قام بزيارات لكل من الرئيس السابق ميشال عون، النائب السابق وليد جنبلاط، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع .وتفيد المعلومات ان نصائح وجهت لهوكشتاين للقيام بهذه اللقاءات لاستيعاب الاعتراضات التي اطلقتها قوى المعارضة على تفرّد رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدارة ملف التفاوض في ظل غياب رئيس للجمهورية وحكومة تصريف أعمال.وبحسب مصادر مطلعة "فإن فكرة المشاركة في التفاوض ليست موقفا انفعاليا بل رغبة سياسية تشمل جميع قوى المعارضة في ظل وجود افكار يمكن البناء عليها وطرحها خلال المفاوضات".وترى المصادر "ان حدود المطالبة بالمشاركة ستبقى اعلامية، لان المعارضة ليس لديها اي نية بالذهاب الى اشتباك سياسي شامل وحاد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".