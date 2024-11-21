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لبنان

اتصالات مع الاونيسكو لتمويل ترميم المواقع الاثرية المتضرّرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2024 | 01:45
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تفيد المعلومات ان قرار منظمة الاونيسكو منح لبنان الحماية المعزّزة لأربعة وثلاثين موقعاً أثرياً فيه، بناءً على الطلب الذي كانت الحكومة اللبنانية قد وجّهته إليها سيكون محور متابعة مكثفة من قبل وزارة الخارجية وبعثة لبنان لدى الاونيسكو، لكون هذا الإجراء يشكل ضمانة مهمّة للحفاظ على الإرث اللبناني الوطني".
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ووفق المعلومات" فان لجنة خاصة في  الاونيسكو تنظر حالياً في طلب تمويل قدّمته الحكومة اللبنانيّة لترميم المواقع المتضرّرة جرّاء العدوان الاسرائيلي".
وكان جاء في بيان وزارة الخارجية اللبنانية أن "الحماية المعززة تعني أنه يحظر التعرض للمواقع الثقافية التي أدرجت تحتها وهدمها أو التسبب بهدمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأنه يجوز ملاحقة الأفراد الذين ارتكبوا هذه الأفعال أمام المحاكم الدولية بتهمة جرائم حرب، حيث أن لبنان يعمل جاهداً للحفاظ على تراثه وفقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية". وقد تضمّنت هذه اللائحة التي تقدم بها لبنان 34 موقعاً أثرياً وتاريخياً لبنانيا أضيفت لاول مرة الى 55 مواقع عالمية محمية سابقا".



المصدر: لبنان 24

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