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لبنان

"ممانعو التيار" يتجنبون الاعلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2024 | 02:15
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اكدت مصادر مطلعة ان عددا من قياديي "التيار الوطني الحر" يتجنبون الظهور الاعلامي وذلك بسبب مواقفهم المؤيدة لـ "حزب الله" ومقاومته في جنوب لبنان في ظل الخلاف الكبير في وجهات النظر بينهم وبين رئيس "التيار" جبران باسيل.
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وبحسب المصادر فإن هؤلاء القياديين يخشون الانتقادات اللاذعة التي تصيبهم من قبل ناشطين عونيين يناصرون نائب رئيس "التيار" ناجي حايك، وعليه فضّل جزء كبير منهم الابتعاد عن وسائل الاعلام.
وترى المصادر ان باسيل ليست لديه مشكلة بهذا التمايز مع بعض القياديين، لان هؤلاء يساهمون في تأمين "خط عودة" جدي وفعلي مع "حزب الله".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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