مكتب رازي الحاج يكشف توقيف سوريين تسببوا بحريق أحراج نابيه والربوة

أفاد المكتب الإعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في بيان أنه "بتاريخ 21/10/2024 اندلع حريق هائل في منطقة حرجية بين نابيه و الربوة استمر أسبوعًا، على أثره وبتاريخ 24/10/2024 تقدم النائب رازي الحاج بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة في بيروت تحت الرقم 2354/2024 مطالبًا السلطات القضائية والامنية بالتحرك لكشف الفاعلين و سوقهم إلى المحاكمة، ونتيجة تلك التحقيقات والتحريات تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على 4 أشخاص من الجنسية السورية اعترفوا بإضرام النيران والتحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص".

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