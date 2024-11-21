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لبنان

مكتب رازي الحاج يكشف توقيف سوريين تسببوا بحريق أحراج نابيه والربوة

Lebanon 24
21-11-2024 | 02:05
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أفاد المكتب الإعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في بيان أنه "بتاريخ 21/10/2024 اندلع حريق هائل في منطقة حرجية بين نابيه و الربوة استمر أسبوعًا، على أثره وبتاريخ 24/10/2024 تقدم النائب رازي الحاج بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة في بيروت تحت الرقم 2354/2024 مطالبًا السلطات القضائية والامنية بالتحرك لكشف الفاعلين و سوقهم إلى المحاكمة، ونتيجة تلك التحقيقات والتحريات تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على 4 أشخاص من الجنسية السورية اعترفوا بإضرام النيران  والتحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص".
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