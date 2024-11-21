المعارك مستمرة في الجنوب.. وغارات جديدة تطال صور

أفادت مندوبة "لبنان24" عن استهداف غارة إسرائيلية صباح اليوم منطقة الحوش في قضاء صور، وذلك بعد تحذيرات أصدرتها إسرائيل بوجوب إخلاء المنطقة.

كما استهدفت غارات بلدتي عدلون، والحوش.

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وكان قصف مدفعي إسرائيلي قد استهدف مناطق نهر القطراني وشبيل في قضاء جزين، بالاضافة إلى باتولية، وسهل القليلة.



وفي مدينة الخيام، بدأت عمليات المقاومة ضد القوات الإسرائيلية المتجمعة في الأطراف الشرقية للبلدة منذ ساعات الصباح الأولى حيث حاولت القوات الإسرائيلية التقدم نحو نبع إبل السقي في محاولة لدخول الخيام من الجهة الشمالية.

وبعد استهداف القوات الإسرائيلية بصلية صاروخية، كثف العدو غاراته الجوية وقصفه المدفعي على المدينة، ليمتد القصف نحو مثلث إبل السقي ـ الخيام، حيث سقطت عدة قذائف على طريق الهرماس.



