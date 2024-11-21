رئيس الكتائب في ذكرى بيار الجميّل: أعدك بالاستمرار في الدفاع عن قضيتنا

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على منصة "إكس": "هالسنة غير كل سنة. مشاعر غريبة. مزيج من الأسى على كل مأساة الحرب، وشعور بأن البلد يلي حلمت فيه صار قريب يتحقق. ولكن الشعور الأصعب هو أن لا شيء من كل هالمشاعر بعوّض خسارة خيّ، لا شيء يعوّض حياة إنسان مُحب مليء بالفرح، لا شيء يعوّض غيابك عن العيلة وعن حياتي. وعدي إلك أنو إستمرّ بالدفاع عن قضيتنا، دافع عن ‎لبنان وعن كل لبناني بيحبّ بلدو وكمّل رسالة شهداء عيلتنا وحزبنا الشريف إلى جانب رفاقنا الكتائبيين يلي رغم الإضطهاد ثابتين دفاعاً عن لبنان وحريتنا وكرامتنا".

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