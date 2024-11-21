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لبنان

ميقاتي التقى سليم وقائد الجيش في وزارة الدفاع

Lebanon 24
21-11-2024 | 03:18
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم الخميس مكتب وزير الدفاع الوطني موريس سليم حيث عقد اجتماعا شارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون وعدد من كبار الضباط .
 
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وكان ميقاتي شارك بذكرى الاستقلال في وزارة الدفاع ووضع إكليلا من الزهر أمام نصب شهداء الجيش.

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