ميقاتي التقى سليم وقائد الجيش في وزارة الدفاع

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم الخميس مكتب وزير الدفاع الوطني موريس سليم حيث عقد اجتماعا شارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون وعدد من كبار الضباط .

Advertisement