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لبنان

سلام اتصل بنظيره الاسباني شاكرا لبلاده الدعم والتضامن مع لبنان

Lebanon 24
21-11-2024 | 04:08
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اجرى وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسباني كارلوس كويربو لشكره على دعم الحكومة الإسبانية الاخوية الكبير للبنان وللقضايا العربيّة.

‏واستهل الوزير سلام إتصاله الهاتفي بالوزير الإسباني، بشكر ملك مملكة إسبانيا فيليب السادس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وجهود وزير الإقتصاد والتجارة الإسباني السيد كارلوس كويربو والشعب الاسباني الصديق عموما على كافة اشكال الدعم والتضامن الذي يقدمونه للبنان في المحافل الدولية والاقليمية، في سبيل حماية لبنان دولة وشعباً، لا سيما تأكيد رئيس الوزراء الإسباني ضرورة احترام سلامة أراضي لبنان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعمل على ايقاف هذ الحرب، داعيا في مواقفه إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، و استعداد اسبانيا مبدئياً لتوفير التّدريب لعناصر الجيش اللبناني، والمساعدة في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي.
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‏كما شدد على "اهمية وجود قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ووجوب تحييدها في هذه الحرب"، مثمنناً مشاركة قوات اسبانية في هذه القوات الدولية العاملة في لبنان و"تأكيد استمرارية عملها رغم الاعتداءات الاسرائيلية عليها عبر دعمها والتزام إسبانيا تجاه لبنان المستمر عبر تخصيص مدريد 5.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية للشعب اللبناني".
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