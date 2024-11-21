الرئيس سلام استقبل الشاهين مودعا

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استقبل الرئيس تمام سلام في المصيطبة، الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان في زيارة وداعية يرافقه المستشار في السفارة ياسين ماجد الذي سيتولى مسؤلية القائم بالأعمال ، وتخلل اللقاء استعراض الأوضاع العامة .