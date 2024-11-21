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لبنان

4 شهداء... غارة إسرائيليّة تستهدف منزلاً في يونين

Lebanon 24
21-11-2024 | 05:07
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شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارة على بلدة يونين في البقاع الشمالي.
 
 
وبحسب المعلومات، استهدفت الغارة منزلاً في يونين.
 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد 4 أشخاص.
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