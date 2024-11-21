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لبنان

دمار كبير جراء الغارة الإسرائيلية على الشهابية ليلا

Lebanon 24
21-11-2024 | 04:22
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أدت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ليلا بلدة الشهابية في قضاء صور إلى تدمير اكثر من 9 منازل و3 مجمعات تجارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأظهرت اللقطات الدمار الكبير الذي لحق بالبلدة.
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الشهابية

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