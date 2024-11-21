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لبنان

من روسيا إلى لبنان.. دفعة جديدة من المساعدات

Lebanon 24
21-11-2024 | 05:05
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها عن إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي الرابعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

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وأشار البيان إلى أنّها "توجهت بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى لبنان تحمل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية".

وتشمل المساعدات 24 طنا من المستلزمات الأساسية وأغذية الأطفال والأدوية وغيرها. (روسيا اليوم) 
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