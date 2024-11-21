في شمع... إشتباكات بين "حزب الله" وقوّة إسرائيليّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجدّد الإشتباكات على محور شمع، إثر تصدي عناصر "حزب الله" لمُحاولة تقدم جديدة تقوم بها قوة إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية للبلدة باتّجاه البياضة.

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