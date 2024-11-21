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لبنان

في شمع... إشتباكات بين "حزب الله" وقوّة إسرائيليّة

Lebanon 24
21-11-2024 | 05:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجدّد الإشتباكات على محور شمع، إثر تصدي عناصر "حزب الله" لمُحاولة تقدم جديدة تقوم بها قوة إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية للبلدة باتّجاه البياضة.
 
 
 
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