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لبنان

المفتي دريان: لن تكتمل فرحتنا بالاستقلال إلا بوجود رئيس للجمهورية

Lebanon 24
21-11-2024 | 05:32
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أدلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بالتصريح الاتي: "ذكرى الاستقلال تبعث فينا أجمل مشاعر الاعتزاز بوطننا والتأمل والتفكر في مستقبل بلدنا، هذا الاستقلال الذي صنعه نخبة من أبناء البلد من القادة الذين آمنوا بأنهم قادرون على تجاوز كل الصعاب، ولن تكتمل فرحتنا بالاستقلال إلا بوجود رئيس للجمهورية، ودار الفتوى كانت وستبقى ركنا أساسا من أركان البلد للمحافظة على معاني الاستقلال وعروبة لبنان مع أبنائه الشرفاء".
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ونوه بـ "المهام التي يقوم بها الجيش اللبناني من تضحيات وبطولات التي بذلها ولا يزال من اجل الوطن والمحافظة على امنه واستقراره وصد كل من يحاول العبث بسلامته".

وقدر المفتي دريان "دور الجيش اللبناني في أداء واجبه الوطني الذي دفع ثمن ذلك شهداء من أبنائه كان آخرهم الذين ارتقوا في الجنوب".
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