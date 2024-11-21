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لبنان

داخل "فرن للمناقيش".. إليكم ما ضبطته القوى الأمنيّة (صورة)

Lebanon 24
21-11-2024 | 05:31
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
      في سياق المُتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة تلك الآفة على كافة الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام أحد المطلوبين بالتحضير لإرسال شحنة مخدّرات من لبنان إلى قبرص.
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    بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم ضبط الشحنة أثناء التحضير لشحنها، وهي عبارة عن "فرن مناقيش". وبعد الكشف عليه، عُثِرَ بداخله على كمية /28/ كلغ من حبوب الكبتاغون المخدِّرَة.
   بعد المتابعة، توصّلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان صاحب الشحنة، حيث تمّ توقيفه بكمين مُحكم، وتبيّن أنّه يُدعى:
- ج. ع. (مواليد عام 1957، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بجرم مخدرات، ويعمل في مجال الحدادة والتلحيم. وبعد مداهمة منزله ومشغله، تم ضبط كمية أخرى من حبوب الكبتاغون المخدرة بزنة /25/ كلغ، كان يُحَضِّر لتهريبها عبر فرن آخر، وبلغت الكمية الاجمالية للكبتاغون المضبوط حوالي 300 ألف حبة.
   أجري المقتضى القانوني بحقه، وخُتِمَ المشغل بالشمع الأحمر، وضُبِطَت سيارته، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق أحد معاونيه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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